"Реал Сосьедад" – "Барселона": прямой эфир, трансляция – в 17.15 (видео)

После матчей сборных возобновляется чемпионат Испании. Одной из центральных игр в этот уик-энд состоится в Сан-Себастьяне, где местный "Реал Сосьедад" примет "Барселону". Католонский клуб наряду с мадридским "Реалом" традиционно лидирует в чемпионате – у них по три победы в трех играх, а команда Асьера Гаританова двух первых играх набрала четыре очка. Субботний матч состоится на арене Anoeta, стартовый свисток прозвучит – в 17.15 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал Сосьедад" – "Барселона" – в матч-центре сайта.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Реал Сосьедад" – "Барселона": прямой эфир

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