"Реал" прервал серию без побед, обыграв "Вальядолид"

"Реал" победил "Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

На 83-й минуте после удара Винисиус Жуниор мяч рикошетом от Кико залетел в ворота гостей. На 88-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество.

"Королевский клуб" прервал серию из пяти матчей без побед в примере и поднялся на шестое место.

Добавим, что в чемпионате эта победа стала первой для "Реала" после отставки с поста главного тренера Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности главного тренера является Сантьяго Солари.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Реал" – "Вальядолид" – 2:0 (0:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 83 (1:0). Серхио Рамос, 88 - с пенальти (2:0).

"Реал": Куртуа, Одриосола, Начо, Серхио Рамос, Регилон, Каземиру (Иско, 56), Кроос, Модрич, Бэйл (Васкес, 71), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 73).

"Вальядолид": Масип, Мойяно (Чоп, 85), Кико Оливас, Калеро, Начо Мартинес, Антоньито, Мичел, Рубен Алькарас, Вилья (Верде, 69), Суарес (Оскар Плано, 76), Энес Унал.

Предупреждение: Асенсио, 45.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

3 ноября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".