17:04 | Футбол — Испания

"Реал" подаст апелляцию на дисквалификацию Криштиану Роналду


"Реал" подаст апелляцию на четырехматчевую дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду, информирует Cope. Отмечается, что наказание может быть сокращено до трех матчей.

Напомним, португалец дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра в первой встрече за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Португалец получил дисквалификацию на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку.

Наказание распространяется в том числе и на матчи чемпионата Испании. Таким образом, Роналду пропустит ответную встречу против "Барселоны" и игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реал Сосьедад".

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