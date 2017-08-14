17:04 14 августа | Футбол — Испания

"Реал" подаст апелляцию на дисквалификацию Криштиану Роналду

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"Реал" подаст апелляцию на четырехматчевую дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду, информирует Cope. Отмечается, что наказание может быть сокращено до трех матчей.

Напомним, португалец дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра в первой встрече за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Португалец получил дисквалификацию на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку.

Наказание распространяется в том числе и на матчи чемпионата Испании. Таким образом, Роналду пропустит ответную встречу против "Барселоны" и игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реал Сосьедад".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vodka777

Жёлтую за то что снял футболку дали справедливо!!! А вторую он не должен был давать ЗНАЧИТ НЕ БЫЛО БЫ КАРТОЧКИ ВТОРОЙ ОН БЫ ЕГО НЕ ТОЛКАЛ ???

19:16 14 августа

Serg0652

вероятно, Реал думает, что Роналду имеет право снимать футболки, толкать судей и вести себя как заблагорассудится

18:29 14 августа