23:51 28 сентября | Футбол — Испания

"Райо Вальекано" и "Эспаньол" сыграли вничью

Обсудить
0

"Райо Вальекано" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании (2:2). В составе хозяев поля отличились нападающие Рауль де Томас и Гаэль Какюта. У гостей голы забили форвард Борха Иглесиас и полузащитник Эстебан Гранеро.

Чемпионат Испании

Лига 1 

7-й тур 

"Райо Вальекано" - "Эспаньол" - 2:2 (1:2)

Голы: Рауль де Томас, 6 (1:0). Борха Иглесиас, 19 (1:1). Гранеро, 45+1 (1:2). Какюта, 47 - с пенальти (2:2). 

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Трехо (Посо, 65), Имбула, Комесанья, Какюта (Эмбарба, 65), Бебе (Альваро Гарсия, 78), Рауль де Томас.

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Гранеро (Мелендо, 82), Виктор Санчес, Рока (Дардер, 87), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Перес, 71), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Бебе, 58. Комесанья, 64. Гранеро, 79. Рока, 83. Виктор Санчес, 87. Альваро Гарсия, 88. 

Судья: Альберола Рохас (Испания).

28 сентября. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

Райо Вальекано - Эспаньол

Все о чемпионате Испании - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...