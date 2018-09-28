"Райо Вальекано" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании (2:2). В составе хозяев поля отличились нападающие Рауль де Томас и Гаэль Какюта. У гостей голы забили форвард Борха Иглесиас и полузащитник Эстебан Гранеро.
Чемпионат Испании
Лига 1
7-й тур
"Райо Вальекано" - "Эспаньол" - 2:2 (1:2)
Голы: Рауль де Томас, 6 (1:0). Борха Иглесиас, 19 (1:1). Гранеро, 45+1 (1:2). Какюта, 47 - с пенальти (2:2).
"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Трехо (Посо, 65), Имбула, Комесанья, Какюта (Эмбарба, 65), Бебе (Альваро Гарсия, 78), Рауль де Томас.
"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Гранеро (Мелендо, 82), Виктор Санчес, Рока (Дардер, 87), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Перес, 71), Борха Иглесиас.
Предупреждения: Бебе, 58. Комесанья, 64. Гранеро, 79. Рока, 83. Виктор Санчес, 87. Альваро Гарсия, 88.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
28 сентября. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".