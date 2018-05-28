Рамос попросил Роналду подождать с разговорами о возможном уходе португальца из "Реала"

Капитан "Реала" Серхио Рамос после финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) попросил нападающего Криштиану Роналду повременить с разговорами о возможном уходе из клуба.

Сразу после победы над английским клубом португалец намекнул на то, что может покинуть команду, заявив: "Было очень приятно находиться в "Реале". Сейчас я буду отдыхать, затем прибуду в расположение сборной, а через пару недель сделаю какое-то заявление".

Как сообщает Marca, Рамос подошел к одноклубнику в раздевалке и выразил свое возмущение подобными высказываниями.

- То, что ты сделал, – нехорошо, неподходящее время, чтобы говорить такое, - сказал Рамос. – Ты должен отступить, и мы тебе поможем. Мы с тобой, но ты тоже должен нам помочь.

Позднее на чемпионском параде в Мадриде Роналду сказал болельщикам, что они увидятся в следующем году.