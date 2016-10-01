Пранделли прибыл в Испанию для подписания контракта с "Валенсией"

Известный итальянский специалист Чезаре Пранделли сегодня прилетел в Испанию, сообщает Football Italia. Ожидается, что в ближайшее время 59-летний итальянец поставит подпись под двухлетним контрактом с "Валенсией" и будет представлен прессе. В данный момент он находится без работы. Последним его клубом был "Галатасарай", который Пранделли покинул в прошлом году.

Напомним, "Валенсия" на прошлой неделе уволила Пако Айестарана из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент "летучие мыши" занимают 15-е место в чемпионате Испании, имея в своем активе 6 очков.