После ухода Роналду в "Ювентус" Бэйл решил остаться в "Реале"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл принял решение остаться в "Реале", сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, после того, как Криштиану Роналду перешел в "Ювентус", валлиец более оптимистично смотрит на свое будущее в клубе. Кроме того, у него были непростые отношения с Зинедином Зиданом, но со следующего сезона тренировать команду будет Хулен Лопетеги.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 39 матчей за "Реал" и забил 21 мяч при семи голевых передачах.