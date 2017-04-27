Помощник Луиса Энрике может возглавить "Барселону"

Руководство "Барселоны" хочет сохранить преемственность в работе тренерского штаба после ухода главного тренера Луиса Энрике. Как сообщает TMW, новым наставником каталонской команды может стать нынешний помощник главного тренера Хуан Карлсо Унсуэ. По данным источника, соответствующие переговоры уже начаты. Унсуэ будет предложен контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. По данным источника, его кандидатуру поддерживают игроки.

Луис Энрике ранее объявил, что покинет "Барселону" после окончания нынешнего сезона.