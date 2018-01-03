Одноклубник Черышева в ближайшие часы перейдет в китайский клуб за 40 миллионов евро

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха сказал, что сделка по переходу нападающего Седрика Бакамбу в "Бэйцзин Гоань" оформлена. По данных As, "желтая субмарина" заработает на продаже 26-летнего форварда 40 миллионов евро.

- Сделка по переходу Седрика завершена, - цитирует Football Espana Кальеху. - Я ожидаю, что о ней будет объявлено в ближайшие часы. В контракте была опция по выкупу контракта, которая была активирована. Даже если бы мы хотели сохранить его, мы были бессильны остановить этот трансфер. Теперь нам предстоит искать альтернативы на трансферном рынке.

Напомним, форвард из ДР Конго выступал за "Вильярреал" с Денисом Черышевым. Он выступал за испанский клуб с 2015 года. За это время он принял участие в 102 матчах, забив 48 мячей.