На матче "Барселона" - "Бетис" будут усилены меры безопасности

Власти Испании усилят меры безопасности на матче 1-го тура ла лиги между "Барселоной" и "Бетисом". Как сообщает AFP, потенциально в одном месте соберутся около 100 тысяч человек, поэтому полиция сосредоточит около "Камп Ноу" дополнительные силы. Полиция просит болельщиков прибыть на стадион пораньше, чтобы они успели пройти проверку перед проходом. При этом отмечается, что комфорту фанатов эти проверки не помешают.

Напомним, что в Барселоне произошел теракт, жертвами которого стали 14 человек. Более ста пострадали.