Министр спорта Испании: "Если Гвардьола обсуждает политику, я могу говорить о ядерной физике?"

Министр спорта Испании Иньиго Мендес де Виго отметил, что спортсмены и спортивные клубы не должны высказывать свою политическую позицию. Так он отреагировал на заявления главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, а также "Барселоны" о проведении референдума о независимости Каталонии. Ранее специалист и клуб поддержали проведение плебисцита.

- Спортсмены в этом не разбираются, - приводит Marca слова Мендеса де Виго. - Их мнение по этому поводу - это тоже самое, если бы я начал обсуждать ядерную физику, в которой ничего не понимаю. У Гвардьолы свое мнение, и он, конечно, может его высказывать, но я его не разделяю. Тем не менее, обожаю его как игрока.

Заявления "Барселоны" вредят клубу, потому что у команды много болельщиков за пределами Каталонии. Если "Барса" выйдет из ла лиги, то чемпионат станет как кофе без кофеина.