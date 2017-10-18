16:17 | Футбол — Испания

Министр спорта Испании: "Если Гвардьола обсуждает политику, я могу говорить о ядерной физике?"

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Министр спорта Испании Иньиго Мендес де Виго отметил, что спортсмены и спортивные клубы не должны высказывать свою политическую позицию. Так он отреагировал на заявления главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, а также "Барселоны" о проведении референдума о независимости Каталонии. Ранее специалист и клуб поддержали проведение плебисцита.

- Спортсмены в этом не разбираются, - приводит Marca слова Мендеса де Виго. - Их мнение по этому поводу - это тоже самое, если бы я начал обсуждать ядерную физику, в которой ничего не понимаю. У Гвардьолы свое мнение, и он, конечно, может его высказывать, но я его не разделяю. Тем не менее, обожаю его как игрока.

Заявления "Барселоны" вредят клубу, потому что у команды много болельщиков за пределами Каталонии. Если "Барса" выйдет из ла лиги, то чемпионат станет как кофе без кофеина.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Не хватало ещё чтоб только политики о политике рассуждали. Заткни хавло, чинуша! "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!"©

16:29