Месси побил рекорд по количеству голов в ворота "Реала"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в первом матче за Суперкубок Испании против "Реала" (3:1) побил очередной рекорд. Аргентинец реализовал пенальти, тем самым забив 24-й гол в ворота мадридской команды.

Месси стал рекордсменом по этому показателю, обойдя форварда "Атлетико" Тельмо Сарру. Нападающий "Барсы" провел 35 матчей против "Реала". 16 раз он забивал в поединках чемпионата Испании, 6 мячей - в Суперкубке Испании, 2 гола - в Лиге чемпионов.

Прямая трансляция матча "Барселона" - "Реал"