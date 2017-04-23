Месси обошел Касильяса по количеству матчей подряд в класико

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на поле в матче 33-го тура против "Реала". Этот поединок стал 31-м подряд класико, в котором аргентинец принял участие. По этому показателю он обошел Икера Касильяса, у которого было 30 игр. Лидером является игрок мадридской команды Пако Хенто, выходивший на поле в 35 класико.

Напомним, "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Барселона".