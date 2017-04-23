21:58 | ФУТБОЛ — Испания

Месси обошел Касильяса по количеству матчей подряд в класико

0
0
0
0
4

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на поле в матче 33-го тура против "Реала". Этот поединок стал 31-м подряд класико, в котором аргентинец принял участие. По этому показателю он обошел Икера Касильяса, у которого было 30 игр. Лидером является игрок мадридской команды Пако Хенто, выходивший на поле в 35 класико.

Напомним, "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

0
0
0
0
4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

PallMall

А Чмока между написанием заметок еще и душу отводит в комментариях.

22:47

PallMall

В этой газете нанимают гастарбайтеров из солнечной Украины.

22:46

Levbereg

МЕССИ ОБОШЕЛ КАСИЛЬЯСА ПО КОЛИЧЕСТВУ сыгранных МАТЧЕЙ в Эль Классико"- может тогда лучше так?

22:36

Levbereg

Вообще заголовок читали, товарищ журналист?: "МЕССИ ОБОШЕЛ КАСИЛЬЯСА ПО КОЛИЧЕСТВУ МАТЧЕЙ ПРОТИВ "РЕАЛА"". Это как???

22:28