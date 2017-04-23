Месси обошел Касильяса по количеству матчей подряд в класико

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на поле в матче 33-го тура против "Реала". Этот поединок стал 31-м подряд класико, в котором аргентинец принял участие. По этому показателю он обошел Икера Касильяса, у которого было 30 игр. Лидером является игрок мадридской команды Пако Хенто, выходивший на поле в 35 класико.
Напомним, "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Барселона".
PallMall
А Чмока между написанием заметок еще и душу отводит в комментариях.
22:47
PallMall
В этой газете нанимают гастарбайтеров из солнечной Украины.
22:46
Levbereg
МЕССИ ОБОШЕЛ КАСИЛЬЯСА ПО КОЛИЧЕСТВУ сыгранных МАТЧЕЙ в Эль Классико"- может тогда лучше так?
22:36
Levbereg
Вообще заголовок читали, товарищ журналист?: "МЕССИ ОБОШЕЛ КАСИЛЬЯСА ПО КОЛИЧЕСТВУ МАТЧЕЙ ПРОТИВ "РЕАЛА"". Это как???
22:28