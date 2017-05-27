Марко Асенсио: "Надаль звонил Пересу и просил подписать меня"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио рассказал о своем подписании контракта с мадридским клубом. По его словам, все решилось за один день. Также 21-летний футболист признался, что на его переход повлиял знаменитый теннисист Рафаэль Надаль, который также родом с Мальорки.

– Зимой 2014 года мой агент сказал, что мной интересуется "Реал", – приводит AS слова Асенсио. – Некоторые клубы звали меня к себе, было много суеты, но тут позвонил Флорентино Перес и сказал, что я буду игроком "Реала".

Все заняло один день: я приехал в Мадрид, подписал контракт и вернулся в "Мальорку", чтобы закончить сезон. Все произошло очень быстро, я почувствовал удовлетворение. Еще до подписания Рафаэль Надаль звонил Флорентино Пересу и просил подписать меня.

Отметим, что сам Надаль в интервью тому же изданию подтвердил слова Асенсио.