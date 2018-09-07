Лука Модрич: "Роналду поздравил меня со званием лучшего игрока УЕФА"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что у него хорошие отношения с Криштиану Роналду. После того, как португалец не появился на награждении УЕФА, где хорвата признали лучшим, появились слухи об их конфликте.

- Я рад, что стал одним из претендентов на "Золотой мяч", - приводит L'Equipe слова Модрича. - Роналду? У меня с ним хорошие отношения. Мы общались после того, как меня признали лучшим игроком сезона по версии УЕА. Он прислал сообщение, в котором поздравил меня. Написал, что надеется встретиться в ближайшее время.