13:18 | ФУТБОЛ — Испания

Лионель Месси: "Между Луисом Энрике и Гвардьолой существует разница"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что между наставником команды Луисом Энрике и тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардьолой есть существенная разница. Этих специалистов сравнивают на фоне их работы у руля "Барселоны".

– Все знают систему "Барселоны", – цитирует The Sun Месси. – Это один из немногих клубов с такой узнаваемой системой. Но у каждого тренера своя особенность. Между ними люди видят не так много различий, но они существуют. Луис Энрике играет в атаке более агрессивно, а Гвардьола в меньшей степени полагается на контратаки.

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