Лионель Месси: "Коллектив - самое важное в футболе"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что успех в футболе зависит от коллектива. 31-летний аргентинец добавил, что каждый игрок имеет значение для команды.

- Коллектив в футболе является более значимым, чем отдельный человек, - приводит слова Месси Diario Sport. - Когда вы смотрите на то, как добиваются успеха в футболе, то становится понятно, что победы сопутствуют тем, кто работает вместе, а также сражается друг за друга. Важно улучшать свой индивидуальный уровень, но еще важнее - помогать команде.

В текущем сезоне Месси провел 16 матчей за "Барселону", забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

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