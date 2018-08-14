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"Летучая мышь возвращается домой". "Валенсия" анонсировала переход Черышева

"Валенсия" обещает возвращение русскоязычного игрока.
"Валенсия" обещает возвращение русскоязычного игрока.

"Валенсия" в Твиттере на русском языке анонсировала переход полузащитника сборной России и "Вильярреала" Дениса Черышева

 

Игрок уже выступал за "летучих мышей" на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду.

В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Он принимал участие в чемпионате мира-2018, где сыграл в пяти матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.

"Валенсия" объявила о возвращении Черышева 

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