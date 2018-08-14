"Летучая мышь возвращается домой". "Валенсия" анонсировала переход Черышева

"Валенсия" в Твиттере на русском языке анонсировала переход полузащитника сборной России и "Вильярреала" Дениса Черышева.
🆕🦇– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 14 августа 2018 г.
🇷🇺 летучая мышь возвращается домой pic.twitter.com/pfiP4Ygw8X
Игрок уже выступал за "летучих мышей" на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду.
В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Он принимал участие в чемпионате мира-2018, где сыграл в пяти матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.