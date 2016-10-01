"Леганес" оставил "Гранаду" на последнем месте

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Леганес" на выезде одолел "Гранаду" – 1:0. Автором единственного гола стал Александр Шимановски. Для дебютантов элитного дивизиона эта победа стала третьей в нынешнем сезоне. "Леганес" занимает 10-е место в турнирной таблице. "Гранада", ни разу не выигрывавшая в текущем розыгрыше ла лиги, занимает 20-ю строчку.

Чемпионат Испании

Ла Лига

7-й тур

"Гранада" – "Леганес" – 0:1 (0:0)

Гол: Шимановски, 76.

"Гранада": Очоа, Тито, Габриэл Силва, Сильва, Везу, Карсела-Гонсалес (Кравец, 79), Хави Маркес, Сампер (Крхин, 55), Перейра, Буэно (Барраль, 69), Понсе.

"Леганес": Серантес, Меджани, Мантовани, Диас, Рико, Рубен Перес, Омар (Ибаньес, 67), Тимор, Габриэл (Инсуа Бланко, 82), Шимановски, Лусиану (Герреро, 61).

Предупреждение: Понсе, 53.

Судья: Хайме Латре.

1 октября. Гранада. Стадион Nuevo Los Carmenes.