Лаудруп расстроен разговорами о назначении в "Реал"

Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп опроверг слухи о том, что "Реал" делал ему предложение. Экс-футболист мадридского клуба подчеркнул, что не собирается работать до следующего сезона.

– Я сделал паузу как минимум до следующего лета, – цитирует Marca датчанина. – Потом приму решение. Дело даже не в том, получу ли большое предложение или нет. Потому что даже если получу его, отвечу отказом. Я расстроен из-за того, что две недели назад испанская пресса писала, что я предлагал свои услуги "Реалу", а теперь пишет, что "Реал" мне делал предложение, а я его отклонил.