15:38 | Футбол — Испания

Криштиану Роналду не смог укрыться от фанатов и журналистов, замотав голову шарфом

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Нападающий "Реала"  Криштиану Роналду попытался обмануть журналистов и болельщиков после ужина в одном из ресторанов Мадрида. Как сообщает The Mirror, перед выходом из ресторана португалец обмотал голову шарфом, оставив лишь пространство для глаз. Однако маскировка не помешала фанатам и поджидавшим игрока журналистам его распознать.

Криштиану Роналду пришлось сфотографироваться с некоторыми фанатами, после чего он сел в машину и уехал от ресторана, не снимая с головы шарфа.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Марокканец заставил Кристинку носить паранджу.

15:53

karlikf1

Сперва растрезвонил нав. на всю округу, куда он поедет жрать, потом на котелок свой шарф мотает. Откуда, скажите, там фанаты собрались, как узнали? Это всё пиар-технологии, чтобы ни дня, ни одно спортивное издание не вышло без новости о нём, вот и всё. И на это у К. Роналду работают люди, а то и целое имиджевое агенство.

15:44