Криштиану Роналду не смог укрыться от фанатов и журналистов, замотав голову шарфом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попытался обмануть журналистов и болельщиков после ужина в одном из ресторанов Мадрида. Как сообщает The Mirror, перед выходом из ресторана португалец обмотал голову шарфом, оставив лишь пространство для глаз. Однако маскировка не помешала фанатам и поджидавшим игрока журналистам его распознать.
Криштиану Роналду пришлось сфотографироваться с некоторыми фанатами, после чего он сел в машину и уехал от ресторана, не снимая с головы шарфа.
Why Cristiano Ronaldo disguised himself when leaving a restaurant in Spain https://t.co/uiaSLxjaAQ pic.twitter.com/FgtUqmGSFc– Mirror Football (@MirrorFootball) 11 января 2018 г.
баламошка
Марокканец заставил Кристинку носить паранджу.
15:53
karlikf1
Сперва растрезвонил нав. на всю округу, куда он поедет жрать, потом на котелок свой шарф мотает. Откуда, скажите, там фанаты собрались, как узнали? Это всё пиар-технологии, чтобы ни дня, ни одно спортивное издание не вышло без новости о нём, вот и всё. И на это у К. Роналду работают люди, а то и целое имиджевое агенство.
15:44