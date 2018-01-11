Криштиану Роналду не смог укрыться от фанатов и журналистов, замотав голову шарфом

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попытался обмануть журналистов и болельщиков после ужина в одном из ресторанов Мадрида. Как сообщает The Mirror, перед выходом из ресторана португалец обмотал голову шарфом, оставив лишь пространство для глаз. Однако маскировка не помешала фанатам и поджидавшим игрока журналистам его распознать.

Криштиану Роналду пришлось сфотографироваться с некоторыми фанатами, после чего он сел в машину и уехал от ресторана, не снимая с головы шарфа.