Коутинью не попал в заявку "Барселоны" на матч с "Атлетико"

"Барселона" назвала заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". В ней нет бразильского полузащитника Филиппе Коутинью.

Ранее сообщалось, что бразилец может пропустить игру из-за разрыва мышцы бедра правой ноги.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за сине-гранатовых 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Из-за дисквалификации нет в составе и полузащитника Ивана Ракитича.

Вернулся в заявку нападающий Усман Дембеле, который отсутствовал даже на скамейке запасных в матче с "Бетисом" (3:4). Матч "Атлетико" - "Барселона" начнется в 22.45 по московскому времени.

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