Каталонский клуб расторг контракт с форвардом за расистские и националистические сообщения в твиттере

Клуб "Льейда", по итогам прошлого сезона добившийся выхода во второй по силе дивизион Испании, расторг контракт с нападающим Эриком Сарате, сообщает пресс-служба команды. Примечательно, что экс-форвард "Альбасете" подписал контракт с каталонским клубом лишь пять дней назад.

Такое решение было принято руководством "Льейды" в связи с сообщениями Сарате в твиттере в 2011 году, когда футболист был несовершеннолетним. В этих сообщениях игрок позволил себе высказывания расистского характера в адрес пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, а также националистические реплики в адрес Каталонии.

"Прошу прощения у всех, кого зацепили мои сообщения. Это лишь часть моего прошлого, с тех пор я изменил свои взгляды на жизнь. Приношу свои глубочайшие извинения", – написал после расторжения контракта с "Льейдой" Сарате.