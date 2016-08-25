18:49 25 августа | ФУТБОЛ — Испания

Каталонский клуб расторг контракт с форвардом за расистские и националистические сообщения в твиттере

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Клуб "Льейда", по итогам прошлого сезона добившийся выхода во второй по силе дивизион Испании, расторг контракт с нападающим Эриком Сарате, сообщает пресс-служба команды. Примечательно, что экс-форвард "Альбасете" подписал контракт с каталонским клубом лишь пять дней назад.

Такое решение было принято руководством "Льейды" в связи с сообщениями Сарате в твиттере в 2011 году, когда футболист был несовершеннолетним. В этих сообщениях игрок позволил себе высказывания расистского характера в адрес пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, а также националистические реплики в адрес Каталонии.

"Прошу прощения у всех, кого зацепили мои сообщения. Это лишь часть моего прошлого, с тех пор я изменил свои взгляды на жизнь. Приношу свои глубочайшие извинения", – написал после расторжения контракта с "Льейдой" Сарате.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

или хотя бы про мужа Шакиры, как его там)

19:13 25 августа

shpasic

а я-то думал, что здесь про Пуйоля))

19:12 25 августа

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