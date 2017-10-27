Каталония объявила о независимости от Испании, "Барса" может покинуть ла лигу

Парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании. За отделение отдали голоса 72 депутата, против - 10, 2 - воздержались. Всего в парламент региона входят 135 депутатов, однако перед началом голосования представители лояльных Мадриду партий покинули зал. Ожидается, что в пятницу в сенате Испании состоится голосование по введению прямого управления в каталонской автономии.
Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, не признанный испанскими властями. Большинство жителей проголосовало за отделение от Испании.
Независимость Каталонии может напрямую коснуться спортивных команд. Так "Барселона" может покинуть чемпионат Испании. В качестве альтернативных вариантов для клуба называются чемпионаты Франции и Англии.
Medved.
в РФПЛ примут вместо Тосно
17:01
RND
Будут играть в чемпионате Каталании или Каталунии. Никуда им не дадут перейти. Или это дело Босмана в футболе. ps Может мы Зарю и Шахтар к себе возьмем ? Вместо Зенита и Тосно. ??
16:58