Матч "Жирона" - "Реал" может быть перенесен, если Каталония объявит о независимости

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом"​, запланированный на 29 октября, может быть перенесен. Как сообщает Marca, если правительство Каталонии объявит о независимости от Испании, то полиция будет добиваться проведения встречи в другой день.

- Безопасность на этом матче будет такой, какой она всегда и бывает, - отметил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - Мы будем играть так, как и всегда, и не думать ни о чем другом.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За независимость высказались 90 процентов проголосовавших, однако руководство региона отложило решение вопроса о выходе из состава страны.