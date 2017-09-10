Иван Ракитич: "Барселона" на все сто поддерживает руководство"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после матча 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0) отметил, что у команды хорошие отношения с руководством клуба. По его словам, игроки полностью поддерживают президента Хосепа Марию Бартомеу.
"У нас хорошие отношения с руководством. Мы на все сто поддерживаем президента. Должны побеждать вместе", - приводит слова Ракитича Твиттер Catalan Edition.
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