Иван Ракитич: "Барселона" на все сто поддерживает руководство"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после матча 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0) отметил, что у команды хорошие отношения с руководством клуба. По его словам, игроки полностью поддерживают президента Хосепа Марию Бартомеу.

"У нас хорошие отношения с руководством. Мы на все сто поддерживаем президента. Должны побеждать вместе", - приводит слова Ракитича Твиттер Catalan Edition.