Испанские власти продолжают расследование налоговых махинаций Роналду

Расследование дела о налоговых махинациях форварда "Реала" Криштиану Роналду продолжается, сообщает Mundo Deportivo. Министерство финансов Испании собирает информацию о правонарушениях на протяжении года. В ближайшее время все сведения будут переданы в прокуратуру.

Ранее мадридский клуб выступил с опровержением информации о том, что португалец уклонялся от уплаты налогов. Такие сообщения стали поступать 3 декабря. Португалец подозревается в том, что он пользовался услугами офшорных фирм на Виргинских островах, через которые перевел 75 миллионов долларов, полученных от рекламных контрактов.