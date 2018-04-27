Иньеста не останется в Европе после ухода из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что пока не готов сказать, где продолжит карьеру. Испанец, которого сватали в китайские клубы, подчеркнул, что точно не останется в Европе после ухода из "Барселоны" по окончании сезона.

– Мой следующий клуб будет известен только в конце сезона, – цитирует Le Figaro Иньесту. – Я всегда говорил, что не стану играть против своего клуба, поэтому в плане моего будущего могут быть реализованы любые сценарии, не связанные с продолжением карьеры в Европе.