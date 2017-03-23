Идрисс Камени: "Это варварство, что в 2017 году нам все еще приходится говорить о расизме"

Вратарь "Малаги" Идрисс Камени признался, что подвергается расистским оскорблениям в Испании. 33-летний камерунец с 2004 года играет в испанской лиге. Сначала он провел 8 сезонов в "Эспаньоле", а затем перебрался в "Малагу".

- Худший опыт, который у меня был в плане расизма, случился в матче с "Сарагосой" во время моего первого сезона в "Эспаньоле", - цитирует El Larguero Камени. - В мой адрес неслись оскорбления. Все дошло до того, что судья спросил меня, хочу ли я остановить игру, но я был настроен продолжать. Две недели спустя произошло то же самое с Самуэлем Это'О. Тогда я чувствовал себя ужасно.

Однажды в матче против "Атлетико" в меня бросили банан. В микст-зоне после игры я сказал, что, если это случится снова, я просто съем банан, потому что в мире есть дети, которые умирают от голода.

На самом деле, это варварство, что в 2017 году нам все еще приходится говорить о проблеме расизма. Думаю, что годы будут идти, а наши дети все равно будут об этом говорить. Хотя это уже должно закончиться. Не понимаю, как этих людей продолжают пускать на стадионы. Они не посмели бы сделать это дома или на улице. Их мало, но они есть. Нельзя сказать, что Испания - расистская страна, но это меньшинство портит репутацию всего народа. Эти люди не являются фанатами. Это люди, которым скучно дома. Они ходят на стадион не для того, чтобы насладиться футболом, а чтобы выразить свой гнев на тех, кого они считают виноватыми в чем-то.