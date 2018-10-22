15:18 | Футбол — Испания

Хулен Лопетеги: "Если хотите видеть убитого тренера, ищите в другом месте"

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Главный тренер "Реала"  Хулен Лопетеги подчеркнул, что его не смущают разговоры о возможной отставке и критика. Мадридцы не могут выиграть на протяжении пяти матчей подряд, проиграли в четырех из них и не забивали тоже в четырех из пяти встреч.

– Перед нами стоит вызов, который очень мотивирует нас показать максимальный уровень, – цитирует A Bola Лопетеги. – Мы полны амбиций и энергии. Если я чему-то и научился в этом клубе, так это борьбе до последнего. Мы будем стараться изменить ситуацию, которая сейчас далека от идеала. Можете спрашивать меня о том, что случится через месяц, но я сосредоточен только на том, что происходит сейчас. Если хотите увидеть убитого тренера, то ищите в другом месте. Я думаю только об игре.

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