Хосеп Мария Бартомеу: "Было ошибкой верить Неймару и его отцу"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, что клуб переплатил за нападающего Усмана Дембеле. Француз перешел из дортмудской "Боруссии" за 105 миллионов евро.

- Ситиуация с Неймаром отвлекала нас, - цитирует Sport Бартомеу. – Я бы предпочел, чтобы он сказал нам, что уйдет. Мы бы искали ему замену во время нормализованного рынка, а не в то время, когда занимались этим мы. "Барселона" не строит преград футболистам, которые хотят покинуть клуб. Так мы поступили и в ситуации с Неймаром. Но мы хотели бы подписать Дембеле по более низкой цене.

Считаю, что было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу. Но уход Неймара – возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников