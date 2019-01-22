Хосе Антонио Рейес перешел в клуб испанской сегунды после полугода в третьей китайской лиге

Бывший нападающий сборной Испании Хосе Антонио Рейес продолжит карьеру в "Эстремадуре", сообщает официальный сайт клуба. 35-летний форвард подписал контракт до конца сезона. 23 января состоится его официальная презентация.

"Эстремадура" на данный момент идет в зоне вылета испанской сегунды (второго по силе дивизиона страны).

Ранее Рейес защищал цвета "Севильи", "Арсенала", "Реала", "Атлетико", "Бенфики", "Эспаньола", "Кордовы", а последние полгода отыграл в третьем китайском дивизионе за "Синцзян Тяньшань Леопард".

За сборную Испании с 2003 по 2006 год он отыграл 21 матч и забил 4 мяча.