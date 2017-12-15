"Хэбэй Чайна Форчун" опроверг слухи о трансфере Маскерано

Пресс-служба "Хэбэй Чайна Форчун" утверждает, что руководство клуба не в курсе сообщений о скором подписании контракта с защитником "Барселоны" Хавьером Маскерано. Ранее появлялась информация о том, что 33-летний аргентинец окончательно решил уйти из испанской команды и в скором времени подпишет контракт с китайским клубом трехлетнее соглашение, по условиям которого заработает 7 миллионов евро в год.

- Тут не о чем говорить. Руководство клуба даже не в курсе этой истории, - цитирует New Express представителя пресс-службы "Хэбэй Чайна Форчун".

Сам Маскерано ранее заявлял, что хочет покинуть "Барселону" из-за отсутствия игровой практики в преддверии чемпионата мира 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, заработав 1 желтую карточку.