Хамес Родригес нецензурно выругался в адрес Зидана после замены в матче с "Леганесом"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес негативно воспринял замену в матче 30-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (4:2). Уходя с поля, колумбиец сказал в адрес главного тренера Зинедина Зидана: "Motherf*****r даже не дает мне отыграть весь матч". Слова Родригеса приводятся телеканалом Deportes Cuatro, в штабе которого работают специалисты по чтению по губам.

Сам французский специалист на пресс-конференции заявил: "Любой футболист хочет играть по 90 минут, это нормально. Я не имею ничего против Хамеса, даже наоборот. Он действительно получает не так много практики, но он очень усердно работает".

Напомним, что оскорбления в адрес Зидана по ходу сезона несколько раз позволял себе и нападающий Криштиану Роналду.