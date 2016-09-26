Роналду нецензурно выругался на Зидана после замены в матче с "Лас-Пальмасом"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду резко негативно воспринял замену в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (2:2). Уходя с поля, он не скрывал своего возмущения, а сев на скамейку бросил несколько нецензурных слов в адрес главного тренера Зинедина Зидана.

Сам французский специалист на пресс-конференци заявил, что заменил игрока, поскольку ему нужен отдых.