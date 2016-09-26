10:00 26 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Роналду нецензурно выругался на Зидана после замены в матче с "Лас-Пальмасом"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду резко негативно воспринял замену в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (2:2). Уходя с поля, он не скрывал своего возмущения, а сев на скамейку бросил несколько нецензурных слов в адрес главного тренера Зинедина Зидана. 

Сам французский специалист на пресс-конференци заявил, что заменил игрока, поскольку ему нужен отдых. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Басист

Криштиану ффсё.

14:32 26 сентября

PitersS

СЭ-послушай футболистов, болельщиков на трибунах..Бумаги не хватит их мат описывать. Вы бы о культуре поведения писали-на нее бумаги, точно, хватит.

13:09 26 сентября

Блудный Свин .

Фейк...

12:41 26 сентября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну реально же баба. гёлбой.

12:35 26 сентября

пошливы

Ну блин, нашли тренера Зидана... Он то в футбол не особо играл. Пару раз получилось попасть по мячу и всё... А тут ещё и думать надо и что-то в голове иметь.

12:32 26 сентября

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Материалы других СМИ