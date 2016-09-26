Роналду нецензурно выругался на Зидана после замены в матче с "Лас-Пальмасом"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду резко негативно воспринял замену в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (2:2). Уходя с поля, он не скрывал своего возмущения, а сев на скамейку бросил несколько нецензурных слов в адрес главного тренера Зинедина Зидана.
Сам французский специалист на пресс-конференци заявил, что заменил игрока, поскольку ему нужен отдых.
Басист
Криштиану ффсё.
14:32 26 сентября
PitersS
СЭ-послушай футболистов, болельщиков на трибунах..Бумаги не хватит их мат описывать. Вы бы о культуре поведения писали-на нее бумаги, точно, хватит.
13:09 26 сентября
Блудный Свин .
Фейк...
12:41 26 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну реально же баба. гёлбой.
12:35 26 сентября
пошливы
Ну блин, нашли тренера Зидана... Он то в футбол не особо играл. Пару раз получилось попасть по мячу и всё... А тут ещё и думать надо и что-то в голове иметь.
12:32 26 сентября