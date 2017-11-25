Гол Аспаса принес "Сельте" победу в матче с "Леганесом"

"Сельта" одержала победу над "Леганесом" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля сравнялись с соперником по набранным очкам и заняли 8-е место в турнирной таблице. Единственный мяч с пенальти забил Яго Аспас.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Сельта" – "Леганес" – 1:0 (1:0)

Гол: Аспас, 27 – с пенальти (1:0).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро, Васс, Лоботка, Хосабед Санчес (Радойя, 83), Систо (Эмре Мор, 77), Аспас, Гомес (Гвидетти, 70).

"Леганес": Куэльяр, Муньос (Дос Сантос, 46), Рауль Гарсия, Сиовас (Тито, 58), Сальдуа, Брашанац (Эль-Жар, 23), Моран, Херард Гумбау, Шимановски, Амрабат, Герреро.

Предупреждения: Моран, 26. Дос Сантос, 65. Херард Гумбау, 73. Фонтас, 84. Хонни Кастро, 89. Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

24 ноября. Виго. Стадион Balaidos.