Форвард "Эльденсе": "Если мои одноклубники вновь будут сдавать игры - я вновь все расскажу общественности"

Нападающий "Эльденсе" Шейк Саад, сообщивший общественности о том, что некоторые игроки его команды сдавали матч третьего дивизиона Испании "Барселоне Б" (0:12), подчеркнул, что доверяет своим одноклубникам, которые после скандала не были задержаны полицией. Сегодня были арестованы два тренера, два игрока и главный инвестор "Эльденсе". Речь идет об игроках первой команды Николя Чафере и Майкле Гринвуде, тренерах Филиппо ди Пьеро и Франсиско Руис Касаресе, а также инвесторе Нобиле Капуани.

– Когда тайна раскрылась, игроки команды все обсудили, – цитирует Marca Саада. – В раздевалке я сказал коллегам, что доверяю им, но если матчи вновь будут сдаваться – я вновь все расскажу общественности. Уверен, что все игроки команды хотят быть участниками только чистого футбола. Те игроки, которым это было не нужно, были задержаны, хотя они могли бы жить спокойно и счастливо с тем, что действовали подло.