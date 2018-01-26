Филиппе Коутинью: "Дебют в "Барселоне" не забуду никогда"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью поблагодарил болельщиков и одноклубников за поддержку в дебютном матче. Хавбек вышел на замену во втором тайме ответного матча 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (2:0).

- Для меня это особенный вечер, - цитирует Твиттер Barcastuff Коутинью. - Я никогда не забуду его. Все фанаты и игроки меня тепло приняли и очень мне помогли. Главное, что мы победили и пробились в следующий раунд. Игра, как мы и ожидали, была сложной. Нас пытались поймать на контратаках, но с первого момента мы контролировали ход встречи и заслужили победу.

Коутинью перешел в "Барсу" из "Ливерпуля" этой зимой.