"Эйбар" победил хихонский "Спортинг" на выезде

"Эйбар" переиграл хихонский "Спортинг" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании на выезде со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 21 декабря.

Кубок Испании

1/16 финала

Первые матчи

"Спортинг" Х – "Эйбар" – 1:2 (0:1)

Голы: Бебе, 2 (0:1). Борха Вигера, 62 (1:1). Пенья, 89 (1:2).

Нереализованный пенальти: Борха Вигера, 33 (вратарь)

"Спортинг" Х: Диего Мариньо, Канелья, Лильо Кастельяно, Бабен, Мере, Хави Торрес, Кармона (Дуглас, 84), Касес, Родригес Ромеро (Акрам Афиф, 78), Борха Вигера, Бурги (Кастро, 46).

"Эйбар": Йоэль, Дос Сантос, Лежен, Капа, Хункa, Пенья, Хота, Эскаланте, Ривера (Фран Рико, 75), Бебе (Кике, 71), Нано (Инуи, 85).

Предупреждения: Ривера, 57. Эскаланте, 66.

Судья: Санчес Мартинес.

Хихон. Стадион "El Molinon".

"Алькоркон" – "Эспаньол" – 1:1 (0:0)

Голы: Хименес, 51 (1:0). Рейес, 84 (1:1).

"Эспаньол": Роберто, Хави Лопес, О.Дуарте, Р.Дуарте, Рока, Диоп (Виктор Санчес, 83), Сальва Севилья (Рейес, 79), Виктор Альварес, Мелендо, Кайседо, Перес (Леу Баптистан, 67).

Предупреждения: Виктор Альварес, 39. Диоп, 41. Хави Лопес, 89.

Судья: Хиль Мансано.

Алькоркон. Стадион "Santo Domingo".