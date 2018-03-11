"Эспаньол" дома одержал волевую победу над "Реал Сосьедад"

"Эспаньол" на своем поле обыграл "Реал Сосьедад" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Счет во встрече открыли гости - отличился Виллиан Жозе. Хозяева поля ответили точными ударами Леу Баптистана и Херарда Морено, который добил мяч в ворота после нереализованного пенальти.

Благодаря этой победе "Эспаньол" поднялся на 12-е место в турнирной таблице, обойдя опустившийся на 13-ю строчку "Реал Сосьедад".

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28-й тур

"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 2:1 (0:1)

Голы: Виллиан Жозе, 41 (0:1). Леу Баптистан, 51 (1:1). Х.Морено, 72 (2:1).

Нереализованный пенальти: Х.Морено (Эспаньол), 72 (вратарь)

"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Наварро (Хави Лопес, 86), Гранеро, Санчес, Виктор Санчес, Пьятти (Мелендо, 73), Леу Баптистан (Хурадо, 81), Х.Морено.

"Реал Сосьедад": Мойя, Э.Морено, де ла Белья, Льоренте, Одриосола, Каналес (Баутиста, 79), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Сурутуса, 57), Виллиан Жозе (Янузай, 67), Оярсабаль.

Предупреждения: Льоренте, 14. де ла Белья, 88.

Судья: Матеу Лаос.

11 марта. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium (Power8 Stadium).