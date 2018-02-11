Эрнесто Вальверде: "Я верю в Дембеле"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после ничьей в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (0:0) поддержал нападающего команды Усмана Дембеле. По словам наставника сине-гранатовых, на 20-летнего француза, который перешел в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро, возлагаются большие надежды.

– Я верю, что Дембеле сможет "делать разницу" в оставшейся части сезона, – цитирует Goal Вальверде. – У него есть характеристики, которые отличают его от других игроков. Мы возлагаем на него большие надежды. Он может быть полезен нам, особенно на этом отрезке сезона.

Напомним, Дембеле в этом сезоне не имел постоянной игровой практики из-за двух травм. В общей сложности он принял участие в 9 играх во всех турнирах, отдав 2 голевые передачи.