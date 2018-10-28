Эрнесто Вальверде: "Реал" отлично играл в начале второго тайма"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после разгромной победы над "Реалом" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1) заявил, что класико всегда являются эмоциональными играми.

- "Реал" отлично играл в начале второго тайма, - цитирует Вальверде Football Espana. - Они заставили нас отступить назад, стали создавать моменты, но мы забили третий гол, исправив ситуацию. Это один из тех результатов, который больно ударяет по сопернику. Я помню, как мы играли против "Реала" в Суперкубке. Тогда мы серьезно пострадали, а теперь пришла их очередь. Класико - эмоциональные матчи. Было очень важно победить, чтобы укрепить свой дух.

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