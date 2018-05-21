08:44 | Футбол — Испания

Эрнесто Вальверде: "Иньеста олицетворяет суть футбола"


Главный тренер "Барселоны"  Эрнесто Вальверде был тронут прощанием с полузащитником Андресом Иньестой. Матч с "Реал Сосьедад" (1:0) стал для хавбека последним в составе каталонцев.

– Мы все хотели бы так попрощаться, покидая клуб, – цитирует AFP Вальверде. – Это был очень трогательный момент. Я чувствовал его важность и ценность. Это уникальный, неповторимый игрок, а его карьера говорит за себя. Нет другого такого. Он приносит магию на поле. Ему дается легко то, что другие не могут выполнить. Он олицетворяет суть футбола.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!