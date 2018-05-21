Эрнесто Вальверде: "Иньеста олицетворяет суть футбола"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде был тронут прощанием с полузащитником Андресом Иньестой. Матч с "Реал Сосьедад" (1:0) стал для хавбека последним в составе каталонцев.

– Мы все хотели бы так попрощаться, покидая клуб, – цитирует AFP Вальверде. – Это был очень трогательный момент. Я чувствовал его важность и ценность. Это уникальный, неповторимый игрок, а его карьера говорит за себя. Нет другого такого. Он приносит магию на поле. Ему дается легко то, что другие не могут выполнить. Он олицетворяет суть футбола.