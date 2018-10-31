Эрнесто Вальверде: "Горжусь тем, что "Барселона" справляется и без Месси"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что гордится своей командой, которая показывала хорошую игру и без форварда Лионеля Месси. 31-летний аргентинец сломал руку в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2) и пропустил две встречи.

- Это была трудная неделя, ведь мы потеряли Месси, - цитирует Вальверде Marca. - Но я очень горжусь своей командой, которая даже в этот период показала хорошую динамику. Победа в класико? Это был фантастический опыт, я чувствую себя чуть более счастливым.

Сегодня "Барселона" сыграет с клубом "Культураль Леонеса" в матче 1/16 финала Кубка Испании.

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