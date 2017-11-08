Дмитрий Чигринский: "Роналду - не лучший в мире, потому что он эгоист"

Бывший защитник "Барселоны" Дмитрий Чигринский сказал, что лидер каталонцев Лионель Месси отличается от нападающего "Реала" Криштиану Роналду тем, что больше думает о команде. Также экс-игрок испанского клуба сказал, что продолжает общаться с Хосепом Гвардьолой, под руководством которого играл за сине-гранатовых.

- Криштиану - хороший бомбардир, но он не лучший в мире, - цитирует As Чигринского. - Он эгоист, а Месси - другой. Он постоянно думает о команде.

Гвардьола? Мы остаемся на связи. Когда мы говорили в последний раз, он спрашивал у меня про Дугласа Косту (экс-полузащитник "Шахтера", в настоящее время на правах аренды выступает за "Ювентус". - Прим. "СЭ").

Напомним, Чигринский выступал за "Барселону" в сезоне-2009/10, проведя 14 матчей во всех турнирах. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем клубного чемпионата мира.