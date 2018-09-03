Денис Черышев: "Во втором тайме "Валенсия" сыграла лучше"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев - о матче с "Леванте" (2:2) в третьем туре чемпионата Испании. Он стал автором одного из голов.
- Мы не можем быть довольны результатом, потому что хотели победить. Хоть мы и не выиграли, у нас есть хорошая команда. Мы двигаемся в нужном направлении и постараемся выиграть следующий матч, - цитирует россиянина испанская версия сайта Eurosport. - Мне понравилось, как команда отреагировала на происходящее во втором тайме. В первом тайме мы сыграли недостаточно хорошо. "Леванте" воспользовался нашими ошибками, они сыграли очень эффективно. Во втором тайме мы увидели другую "Валенсию". Мы сыграли более смело и могли забить больше. Жара? Было очень жарко, но от жары страдали обе команды.
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https://www.sport-express.ru/football/spain/reviews/levante-valensiya-2-2-chempionat-ispanii-la-liga-3-y-tur-2-sentyabrya-2018-cheryshev-zabil-pervyy-gol-za-valensiyu-gol-golovoy-1452635/