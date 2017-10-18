Денис Черышев: "Если буду делать все правильно, смогу попасть на ЧМ-2018"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев выразил надежду, что он сможет завоевать место в сборной России и поехать на чемпионат мира-2018. 26-летний хавбек из-за травмы не выходил на поле с 24 сентября по 15 октября, когда появился на поле во втором тайме игры с "Жироной" (2:1).

- Я в порядке, - цитирует Football Espana Черышева. - Команда на хорошем ходу, и дела идут все лучше и лучше. В матче с "Жироной" я не был готов на сто процентов. Надеюсь, я выйду в стартовом составе со "Славией", но решать это тренеру. Он знает, что я могу играть на нескольких позициях и выполнять все установки.

Чемпионат мира? Я сейчас не думаю об этом, но это мечта для любого футболиста. Я давно не попадал в сборную из-за травмы. Сейчас мне нужно сконцентрироватья на выступлениях за клуб. Если я все буду делать правильно, у меня будет шанс попасть на чемпионат мира.