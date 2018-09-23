Черышев вошел в стартовый состав "Валенсии" на матч против "Вильярреала"

"Вильярреал" и "Валенсия" назвали стартовые составы команд на матч пятого тура чемпионата Испании. С первых минут в составе "летучих мышей" выйдет полузащитник сборной России Денис Черышев.
"Вильярреал": Асенхо, Хауме, Руис, Гонсалес, Гаспар, Форнальс, Мори, Тригерос, Лаюн, Бакка, Морено.
"Валенсия": Нету, Гайя, Диакаби, Паулиста, Пиччини, Черышев, Парехо, Солер, Торрес, Мина, Гамейро.
Следить за матчем "Вильярреал" – "Валенсия" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции. Начало – в 17.15 (время московское).
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