Черышев - в стартовом составе "Валенсии" на матч против "Алавеса"

Стал известен стартовый состав "Валенсии" на матч 18-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник Денис Черышев сыграет в стартовом составе.

"Валенсия": Нету, Паулиста, Гарай, Диакаби, Лато, Пиччини, Васс, Парехо, Черышев, Мина, Родриго Морено.

Матч "Алавес" – "Валенсия" начнется в в 18.15 (время московское). "СЭ" в прямом эфире с покажет видеотрансляцию встречи.

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