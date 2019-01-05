Черышев - в стартовом составе "Валенсии" на матч против "Алавеса"

Стал известен стартовый состав "Валенсии" на матч 18-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник Денис Черышев сыграет в стартовом составе.
"Валенсия": Нету, Паулиста, Гарай, Диакаби, Лато, Пиччини, Васс, Парехо, Черышев, Мина, Родриго Морено.
Матч "Алавес" – "Валенсия" начнется в в 18.15 (время московское). "СЭ" в прямом эфире с покажет видеотрансляцию встречи.
🔥 ¡Nuestro XI inicial para el partido de hoy! Vuelve @LaLiga– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 5 января 2019 г.
A per la victòria! Amunt, Valencia!!! 🔥
#AlavesValencia pic.twitter.com/dZ7Hracj0V
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